Getuigenoproep explosief op auto IJsselstein

Rond 02.45 uur ’s nachts vond de eigenaar van de auto een zelfgemaakt explosief dat op zijn auto bevestigd was. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onderzocht en vervolgens onschadelijk gemaakt.

Signalement

Van de verdachte is een summier signalement bekend:

Ongeveer 1.80-1.90 meter lang

Jongeman

Hij had lichtkleurige schoenen aan en een donkerkleurig trainingspak met een capuchon

Getuigen gezocht

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien. Heeft u even voor 02.45 uur of daarna iets verdachts gezien in de omgeving van de Nasahof? Of woont u in de buurt en heeft u camerabeelden voor ons? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.