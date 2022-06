Getuigen en beelden gezocht van gewelddadige beroving

Even na half elf in de avond parkeerde de man zijn auto aan de Laan van Angers in Haarlem. Toen hij uitstapte en zijn spullen wilde pakken, hoorde hij plotseling geschreeuw achter zich. Daar stonden twee mannen in donkere kleding en met gezichtsbedekking. Eén van hen, een man van rond de 1,75 m. lang, kwam vlakbij het slachtoffer staan en bedreigde hem. Het slachtoffer probeerde om hulp te roepen, maar werd door de voorste man hard tegen de grond geslagen. Daarna pakten de twee mannen zijn spullen en gingen te voet ervandoor.



Getuigen gezocht

Nadat de politie werd ingeseind is er een onderzoek gestart naar de straatroof. De recherche is hiervoor op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u maandagavond rond 22:40 uur de beroving met geweld gezien? Heeft u de twee donker geklede mannen voor of na het incident in de buurt zien lopen? Heeft u een camera in de omgeving bij uw woning, bedrijf of auto en mogelijk beelden van betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze straatroof? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Ook kunt u direct uw tips en camerabeelden toesturen via het tipformulier.



2022112297