Politie onderzoekt verdachte situatie in Osdorp

Getuigen

De politie onderzoekt verschillende scenario's, waaronder een poging tot liquidatie. Het onderzoeksteam komt heel graag in contact met getuigen. Heb jij iets gezien of meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.