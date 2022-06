Wielrenner zwaar gewond na val; vrouw aangehouden

Monster - Op het Schelpenpad in Monster is dinsdagavond 7 juni een 47-jarige man uit Den Haag met zijn fiets hard ten val gekomen en zwaar gewond geraakt. Een 42-jarige vrouw uit Monster is aangehouden op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel danwel eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg.