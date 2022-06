Drie aanhoudingen na vuurwapenmelding

Rond 19.15 uur ontving de politie een verontrustende melding over een persoon die met een vuurwapen door de Hoogvensestraat zou lopen. Vervolgens zou hij met twee anderen in een auto zijn gestapt en richting de Piusstraat zijn gereden. Bij een horecazaak aan de Piusstraat trof de politie drie mannen aan. Zij voldeden aan het doorgegeven signalement. Door middel van een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (voorbeeld) hielden de agenten het drietal aan. Naast hen waren er geen andere klanten aanwezig. De drie mannen (31, 35 en 36 jaar), die geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben, zitten vast voor verder onderzoek. In hun auto werd een nepvuurwapen aangetroffen.