Man steelt auto van pizzabezorger

De bezorger parkeerde rond 21.15 uur de auto om de pizza af te leveren. Hierbij liet hij de motor draaien, gezien het even snel heen en weer lopen was. Dit korte tijdbestek bleek voor een dief genoeg te zijn. Het voertuig was namelijk verdwenen. Omdat de telefoon van het slachtoffer in de auto lag, belde een passant de politie. Via een zoek-app op de telefoon kon de politie het voertuig volgen. Rond 22.00 uur werd de auto op de Horst in Kaatsheuvel teruggevonden. De verdachte die in de auto zat deed alsof hij aan het bezorgen was, maar hier trapten de agenten niet in. Hij werd direct aangehouden. Op het politiebureau werd duidelijk dat de man onder invloed van alcohol reed. De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zit vast voor verder onderzoek.