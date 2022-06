Politieactie Fakkellaan Eindhoven; de resultaten

Drugs-gerelateerde goederen

In de woning trof de politie verschillende goederen aan die in verband gebracht kunnen worden met drugshandel, zoals gereedschappen, sealbags, een geldtelmachine etc. Naar aanleiding van deze vondsten werd ook de woning van beide andere aangehouden mannen, eveneens op de Fakkellaan, onderzocht. Ook werd ca een kilo hennep en ruim 20.000 euro aan cash geld aangetroffen en in beslag genomen.

In beslagname

Er waren opvallend veel luxe goederen op het adres van de oudste aangehouden verdachte aanwezig. Deze verdachte is in verband met eerdere veroordelingen nog een groot bedrag van ettelijke tonnen verschuldigd. In verband hiermee is onder meer een deurwaarder van het CJIB betrokken en zullen diverse goederen in beslag genomen worden.

Integrale aanpak

Als politie, OM en bestuurlijke partners onderschrijven we de stelling dat misdaad niet mag lonen. De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat niet alleen vanuit het strafrecht maar ook vanuit bestuurlijk perspectief kan worden opgetreden. Het BITE-team (Bestuurlijk Interventie Team) van de gemeente Eindhoven heeft daarom ook deelgenomen aan de actie. Daarbij zijn twee woningen gecontroleerd. Op het gebied van brandveiligheid is op beide adressen de overtreding ‘doorlussen van elektriciteitskabels’ geconstateerd en zijn rookmelders onjuist geplaatst. Verder is op beide adressen gebouwd in afwijking met de verleende vergunning. Daarbij loopt er al een privaatrechtelijke procedure over het zonder toestemming gebruiken van gemeentegrond (door het plaatsen van bouwwerken) en het bouwen van een illegaal hekwerk. Via de Basisregistratie Personen (BRP) doet de gemeente nog verder adresonderzoek om inzicht te krijgen in de woonsituatie.