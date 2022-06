Overvallers maken Rolex-horloges buit. Getuigen gezocht.

Gemaskerde mannen

Omstreeks 19:10 uur loopt het echtpaar in de parkeergarage naar hun auto. Wanneer zij bijna bij de auto zijn, worden zij overvallen door drie mannen. De mannen dragen bivakmutsen en mondkapjes. De overvallers gaan er met hun horloges vandoor. Getuigen zien het drietal te voet vluchten richting de begraafplaats. Hoogstwaarschijnlijk zijn ze daarna verder weggerend via de Akerstraat en de Groene Boord. De politie is een onderzoek gestart en is dringend op zoek naar camerabeelden.

Camerabeelden

Was u gisteravond tussen 19:20 uur en 19:45 uur met de auto in de buurt van de Cityflat aan het Mariabad, de Akerstraat of de Groene Boord en is uw auto voorzien van een dashcam waarop de verdachten mogelijk zijn vastgelegd? Woont u in een van de genoemde straten en bent u in het bezit van een ring deurbel met camera of een andere bewakingscamera waarop de overvallers vastgelegd zijn? Of bent u ooggetuige geweest van deze overal? Neem dan contact met ons op.

Geef uw informatie door via telefoonnummer 0900-8844 of als u liever anoniem wil blijven via telefoonnummer 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.