Onderzoek naar overleden vrouw in Arnhem nog in volle gang

In de korte periode na de dood van de vrouw en de bekendmaking van de identiteit van Van de Laar is er veel aandacht geweest voor dit onderzoek. Veel mensen hebben contact opgenomen om tips door te geven. Daar is het onderzoeksteam erg blij mee en alle informatie wordt uitgelopen. Helaas leidde de informatie tot nu toe niet tot de vondst van Martijn van de Laar.

Het is onduidelijk waar Van de Laar is, en het team is er alles aan gelegen hem zo snel mogelijk te vinden. Niet alleen vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij de dood van de vrouw, maar ook omdat de familie en het team zich - vanwege zijn verwarde toestand - zorgen maken om zijn welzijn. Onduidelijk is of Martijn nog in leven is.

Toedracht overleden vrouw

Het onderzoeksteam gaat uit van een misdrijf en brengt alle informatie zo concreet mogelijk in kaart om zo nauwkeurig mogelijk donderdag 26 mei en de dagen voorafgaand te kunnen reconstrueren. Daarbij wordt ook de mogelijke betrokkenheid van de gezochte Martijn van de Laar onderzocht.

Voor het onderzoek is het van groot belang dat Martijn gevonden wordt en daarom wil het team opnieuw een oproep doen informatie door te geven als u iets weet over de mogelijke verblijfplaats van Martijn.

Vragen vanuit het onderzoeksteam

Op dit moment leven er ook nog veel vragen bij het onderzoeksteam. We doen daarom nogmaals een beroep op mensen die wellicht meer informatie hebben en/of meer weten over de verblijfplaats van Martijn. We willen ook graag nog meer informatie over het volgende:

Mensen die donderdagavond 26 mei tussen 21.00 uur en 22.15 uur door de Cuijkstraat zijn gekomen, vragen we om contact op te nemen, ook als zij geen bijzonderheden hebben gezien. Het onderzoeksteam wil de avond zo nauwkeurig mogelijk reconstrueren en daarbij kan uw informatie van belang zijn.

Het team komt ook graag in contact met iedereen die op of na 26 mei contact heeft gehad met Martijn of die weet waar Martijn momenteel verblijft of heeft verbleven.

Ook doen we graag een beroep op iedereen die nog contact heeft gehad op 26 mei met het slachtoffer. Viel u iets op? Of heeft u iets opvallends gezien in de Cuijkstraat of in de omgeving? Dan horen wij ook graag van u.

Tot slot vragen we om contact op te nemen indien u over beelden van bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcambeelden uit de omgeving van de Cuijkstraat beschikt. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom.

Zie ook: Politie zoekt man na incident overleden vrouw Arnhem

^SV 2022233272