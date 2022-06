Geschoten bij vechtpartij op Benedenlangs, politie zoekt getuigen

Amsterdam - In de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juni is bij een vechtpartij op Benedenlangs in Amsterdam Noord een schot gelost. De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal. Rond 00.15 uur komen er bij het Operationeel Centrum meldingen binnen dat er bij Benedenlangs een vechtpartij gaande is tussen meerdere personen. Hierbij is ook een schot gehoord. Daarna zien getuigen meerdere mensen wegrennen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Wanneer agenten ter plaatse komen, treffen zij niemand meer aan. Wel vinden ze een huls op straat en een kogelinslag in een geparkeerd voertuig. Specialisten van Forensische Opsporing doen hier onderzoek naar.