Verdachte zedenzaak na 21 jaar alsnog aangehouden

Blij met aanhouding

De 39-jarige man uit Rotterdam is meteen voor dat feit aangehouden. Hij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en vandaag verscheen hij voor de Raadkamer. Er is besloten dat hij 90 dagen mag blijven. Daarna volgt de zitting. Uiteraard hebben de rechercheurs het slachtoffer gebeld en zijn langsgegaan om de aanhouding te vertellen. Dit soort gevoelige zaken gaan nooit telefonisch. De vrouw, inmiddels 21 jaar ouder, was blij verrast met de aanhouding. 'Ik ben heel dankbaar dat zelfs na 21 jaar een verdachte is aangehouden. Ik kan het nu echt verwerken en er komt eindelijk gerechtigheid.'