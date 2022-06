Aanslag met vuurwerk maandag in Bureau Brabant

's-Hertogenbosch - Op 21 januari wordt er midden in de nacht zwaar vuurwerk tegen een woning aan de Orthen in Den Bosch gegooid. De schade was weliswaar al behoorlijk, maar het had nog veel erger kunnen aflopen. Maandag tonen we beelden van de dader in Bureau Brabant. Ook beelden van scooterdieven in Helmond.