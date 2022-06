Vier verdachten van katalysatordiefstal aangehouden

Agenten van de Dienst Infrastructuur zagen het voertuig rijden en wilden een controle uitvoeren nadat de bestuurder een rood kruis op de snelweg A9 negeerde. Na het geven van het stopteken negeerde de bestuurder dat en zagen agenten dat een verdachte de passagiersdeur opende en spullen uit het voertuig gooide op de snelweg. Dit bleken later katalysatoren te zijn waarvan het vermoeden bestaat dat deze van diefstal afkomstig zijn. De bestuurder heeft boetes gekregen voor het negeren van het rode kruis en het stopteken. De passagier die de katalysatoren op de snelweg gooide heeft een boete gekregen voor het veroorzaken van gevaar op de weg. De officier bepaalt de hoogte van de boete. De vier Bulgaren zijn 47, 32, 31 en 24 jaar oud jaar en zitten vast voor verhoor.

Mobiel banditisme

Het stelen van katalysatoren onder voertuigen is een vorm van mobiel banditisme. Met mobiel banditisme bedoelen we internationaal rondtrekkende criminele bendes. Criminelen in deze bendes plegen allerlei misdrijven en verdienen daar hun geld mee. Denk aan misdrijven zoals winkeldiefstal, woninginbraak, oplichting en zakkenrollerij. Criminelen in deze bendes zijn vaak maar een korte tijd in Nederland. Zij verblijven meestal op campings, in recreatieparken, hotels en tijdelijk gehuurde woningen. Na een kort verblijf trekken de mobiele bandieten door naar een ander land of gaan ze terug naar het thuisland.

Hoe herken je de katalysatordief?

Ze gaan op pad in het bezit van gereedschap zoals een pijpensnijder of recipro-zaag, autokrik, dopsleutels en stophout/klinkers om voor de wielen te leggen. Sommige dader (groepen) trekken op de fiets de wijk in gewapend met de attributen in een rugzak. Sommige dader(groepen) demonteren de katalysator en verstoppen die in de buurt om deze dan later op te halen.

Tip

Om niet gezien te worden zullen katalysatordieven de voorkeur hebben voor onbewaakte, donkere plekken. Parkeerplaatsen met camerabewaking zijn relatief veilig voor katalysatordiefstallen. Als u uw auto voor langere tijd moet parkeren, doe dat dan bij voorkeur op een verlichte plaats of op een parkeerplek met camerabewaking.

Preventietips: