Explosie in woonwijk in IJsselstein - politie zoekt getuigen

Vannacht tussen 03.30 en 04.00 uur werd in de omgeving een knal gehoord. Daarbij is een auto zwaar beschadigd geraakt. Er vielen geen gewonden. Waarschijnlijk gaat het om een explosief dat op de auto bevestigd was. Ook werd er bij de auto een brief aangetroffen. Hierin werd geld geëist. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek.

Gisteren werd er in dezelfde omgeving ook een explosief aangetroffen. Dit explosief werd door de EOD onschadelijk gemaakt. Ook hier werd een brief aangetroffen bij het voertuig. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben wordt onderzocht.

Iets gezien?

De recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen die tussen 03:00 en 04:00 uur iets verdachts gezien of gehoord hebben. Heeft u iets gezien of gehoord in de omgeving van de Ruimtevaartbaan? Of woont u in de buurt en heeft u camerabeelden? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.