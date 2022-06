Getuigenoproep: Aangetroffen overleden persoon op straat

Het is nog onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen. De politie heeft de omgeving ruim afgezet en stelt een uitgebreid onderzoek in naar de exacte omstandigheden en toedracht van het overlijden. Er is een buurtonderzoek ingesteld. Forensische opsporing doet een uitgebreid sporenonderzoek in de omgeving van het slachtoffer.

Getuigenoproep

Voor haar onderzoek wil de politie graag in contact komen met getuigen of zij die meer informatie hebben. Zij worden gevraagd contact op te nemen met de politie.