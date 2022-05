Vluchtfiets overvaller gevonden

De verdachte heeft zaterdagmiddag rond 15.00 uur een kantoor van de Western Union bank overvallen. Dit kantoor is gevestigd in een internetwinkel aan de Hendrik Mandeweg. Na mishandeling en onder bedreiging van een wapen werd de medewerker van de winkel gedwongen geld af te geven.

De verdachte voldoet aan het volgende signalement: Man, tussen de 25 en 30 jaar oud, getint uiterlijk en een opvallend grote neus. Hij was gekleed in een grijze parkajas met capuchon. Verder droeg hij een zwarte trainingsbroek en zwarte sportschoenen. Ten tijde van de overval droeg hij een donkerkleurig mondkapje voor zijn gelaat. Hij is weggevlucht op een blauwe damesfiets van het merk Gazelle, type Bahia en reed in de richting van de Beatrixlaan.

Er is aangifte gedaan, het slachtoffer wordt slachtofferhulp aangeboden. De politie heeft een buurt- en sporenonderzoek ingesteld.

GETUIGENOPROEP - WIE GEBRUIKTE DEZE FIETS?

Weet u wie de beschikking heeft gehad over de fiets op de foto of weet u op een andere manier wie bij deze overval betrokken is? De politie roept dan deze getuigen op zich te melden via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt en tussen de Hendrik Mandeweg en het Willem-Alexanderplantsoen op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via http://dit formulier onder vermelding van 2022084012.