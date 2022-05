Zeehavenpolitie controleert recreatieverkeer

Gedurende de dag zijn in totaal 57 voertuigen gecontroleerd. In totaal werden 20 boetes en 9 waarschuwingen uitgedeeld. Boetes werden uitgedeeld voor het ontbreken van de losbreekrem (oftewel een ‘hulpkoppeling’ tussen een voertuig en aanhanger), geen zicht hebben op de weg achter door verkeerde spiegels en overbelading. Vier bestuurders mochten na de controle niet verder rijden, omdat de caravan/aanhanger dusdanig zwaar beladen was dat de bestuurders eerst moesten afladen of twee keer moesten rijden. Ook reed één van de gecontroleerde bestuurders zonder rijbewijs en was hij in het bezit van een boksbeugel. Een aantal weggebruikers kreeg een waarschuwing voor zaken als kapotte verlichting en reflectoren.



Een gewaarschuwd mens, telt voor twee

“Bij het grootste deel van de gecontroleerde combinaties werden gelukkig geen mankementen gevonden en hadden de bestuurders hun zaakjes in orde. De bestuurders die een bekeuring kregen, begrepen na enige uitleg wel wat de gevolgen kunnen zijn door gebreken aan de combinatie auto - caravan.” vertelt Rien Busscher van de Zeehavenpolitie. De aankomende tijd zullen er in aanloop naar de zomervakantie vaker dergelijke controles plaatsvinden om de verkeersveiligheid te vergroten.