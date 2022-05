Gewonde na steekincident, drie personen aangehouden

Aanhoudingen

In de omgeving is met ondersteuning van een politiehelikopter gezocht naar de verdachten. Op de parkeerplaats aan de Papagaaienburg hebben agenten met een Benaderings Techniek Gevaarlijke Verdachten een 52-jarige man uit Vlissingen aangehouden. Een agent heeft hierbij een waarschuwingsschot gelost. De auto van de verdachte is getakeld voor verder onderzoek. Een 38-jarige Vlissinger meldde zich korte tijd later bij een politiebureau. Zondagnacht is een 16-jarige jongen uit Vlissingen aangehouden. De drie verdachten zitten vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar het geweldsincident.