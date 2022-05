Woning in Oosterhout gesloten na flinke drugsvondst

Nadat er meerdere anonieme meldingen over de woning bij de politie binnenkwamen, werden deze onderzocht. Tijdens dit onderzoek besloten agenten zaterdag om naar het huis te gaan. De bewoonster deed de deur voor hen open. In de woning trof de politie duizenden pillen met amfetamine, een hoeveelheid cocaïne en hennep aan. Er lagen ook spullen waarmee de drugs verwerkt, verpakt en verhandeld kunnen worden. Alle spullen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Ook vond de politie nog een vuurwapen en meerdere patronen en nam dit direct in beslag. De vrouw werd aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Tweede aanhouding

Terwijl de agenten de woning aan het doorzoeken waren, liep ineens een man door de tuin. Deze 24-jarige man uit Oosterhout kon zich niet legitimeren. Tijdens een fouillering werden ook bij hem harddrugs aangetroffen. Ook hij zit vast voor verder onderzoek.