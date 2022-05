FEC-podcast: De aanpak van de financiële facilitators door de SCTF

De aflevering is hier te beluisteren: https://lnkd.in/eCsDYTih

De SCTF is een project dat onder de vlag van het FEC valt. Politie, OM, FIU en FIOD werken in de SCTF samen met de aangesloten banken ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank aan een effectieve aanpak van criminele financiële facilitators. Jeroen Poelert – plaatsvervangend hoofd Dienst Landelijke Recherche – is betrokken bij de coördinatie van het project: “De samenwerking in SCTF-verband maakt het voor politie en FIOD mogelijk om - in afstemming met het OM - namen van adviseurs of rechtspersonen die tijdens een onderzoek in beeld komen door te geven aan de deelnemende banken. De banken kunnen die namen op hun beurt weer koppelen aan bepaalde ongebruikelijke transacties. Wanneer de gegevens over die transacties worden terug geleverd aan politie en FIOD, kunnen die een zaak beginnen.” Belangrijk hierbij is dat het om subjecten gaat tegen wie nog geen concrete verdenking bestaat. "Dus tegen wie wel vermoedens bestaan, maar nog geen onderzoek loopt", aldus Poelert.

Informatie delen

Het delen van informatie binnen SCTF-verband zit juridisch goed in elkaar: Er ligt een convenant en artikel 20 WPG-besluit aan ten grondslag, goedgekeurd door de ministeries. Het selecteren van de in te brengen informatie gebeurt door de politie en FIOD onder gezag van het Openbaar Ministerie. Op deze wijze kan de meldketen zorgvuldig, effectief en gericht worden benut in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Uniek samenwerkingsverband

Als lid van de FEC-raad is politiechef Gery Veldhuis verantwoordelijk voor de SCTF. “De SCTF is, als publiek-privaat samenwerkingsverband met een focus op de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit, wereldwijd uniek”, zegt Gery. “Andere landen zoals Engeland en Australië kennen soortgelijke samenwerkingsverbanden maar die richten zich niet op de zware georganiseerde criminaliteit.” Volgens Gery is SCTF ‘een schoolvoorbeeld van hoe je door informatie met elkaar delen als publieke en private partners de criminaliteit een slag kan toebrengen.’

Wat is het FEC?

Het FEC is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners, die als één overheid optreden in de bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet-integer gedrag in de financiële sector. De FEC-partners zijn De Nederlandse Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM), de politie, Belastingdienst, FIOD, FIU en het OM. Door onderlinge samenwerking van de FEC-partners, het uitwisselen van informatie en het delen van inzicht, kennis en vaardigheden wordt beoogd de integriteit van de financiële sector te versterken. Er zijn verschillende projecten die gezamenlijk onder de FEC-vlag worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn projecten gericht op malafide stichtingen, corruptie, witwassen en financiële geldstromen rondom de productie van en handel in synthetische drugs.

