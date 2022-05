Verdachte van seksuele uitbuiting aangehouden in Drachten

Rond 08:00 uur werd de man aangehouden in Drachten. Hij wordt verdacht van mensenhandel in de vorm van seksuele uitbuiting. De aangehouden verdachte zit op dit moment in volledige beperkingen en wordt gehoord. Het onderzoek gaat door.

Onderzoek gestart na meerdere meldingen

Een aantal maanden geleden kwamen er meldingen van illegale prostitutie binnen bij het basisteam Oost Fryslân. Hierop startte het Team Mensenhandel van de recherche Noord-Nederland een onderzoek. Dit onderzoek leidde tot de aanhouding van deze verdachte. Na de aanhouding is de woning van de verdachte doorzocht. Agenten namen hierbij een auto, een boot en meerdere gegevensdragers in beslag. Deze in beslag genomen goederen zullen worden onderzocht.

Deel informatie met de politie

De politie hoopt op extra informatie van mogelijke getuigen of andere betrokkenen en roept iedereen die informatie heeft die in dit onderzoek van belang kan zijn op zich te melden. Je kunt je informatie delen via het online tipformulier of telefonisch via 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook online of telefonisch via 0800-7000. Je kunt je ook melden bij het politiebureau in Drachten.