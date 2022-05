Getuigen gezocht verdachte situatie Leerdam

Maandagmiddag 9 mei speelden vier jonge kinderen op de heuvel aan de Parallelweg. Rond 16:30 uur werden zij opeens benaderd door een onbekende man. De geschrokken kinderen maakten zich hierna snel uit te voeten. Vervolgens uitte de man nog agressieve handgebaren naar de kinderen vanuit een witte bus. De politie is direct een uitgebreide zoektocht gestart, maar de man was spoorloos verdwenen.

Signalement

Man 20-30 jaar oud

1.80-1.90 meter lang

Slank maar gespierd

Kort, donker haar

Vieze handen en gecamoufleerd gezicht

Hij had een witte trui met capuchon, zwarte broek en Nike schoenen aan

Reed in een witte bus

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien op maandagmiddag 9 mei in de omgeving van de Parellelweg in Leerdam. Heeft u meer informatie? Of heeft u camera(deurbel) beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. U kunt ook het tipformulier hieronder gebruiken, daar kunt u direct beelden in uploaden.