Man loopt hoofdletsel op tijdens beroving

Het 66-jarige slachtoffer loopt aan de achterzijde in een steeg vanaf de Mauritspoort wanneer er twee personen op hem af komen lopen. De minuten daarna gaan in een flits voorbij. Voordat het slachtoffer het weet, is hij zijn persoonlijke eigendommen kwijt. De man zoekt vervolgens hulp bij een buurtbewoner. Het slachtoffer is ter controle met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onbekend hoe de personen eruit zagen en welke kant zij opgelopen zijn. Heeft u de beroving zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

2022090856