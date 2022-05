Aanhouding hoofdverdachte (43) voor georganiseerde cocaïnehandel

Dodenlijst

Aansluitend op de aanhouding vonden doorzoekingen plaats in een woning in Amstelveen en een woning in een luxe woontoren in Amsterdam-Zuid, die beide aan de verdachte te linken waren. Bij deze doorzoekingen zijn vele, zeer exclusieve luxegoederen en sieraden aangetroffen en in beslag genomen. De aanschafwaarde van de inbeslaggenomen goederen wordt geschat op meer dan een half miljoen euro. Ook werd beslag gelegd op twee gepantserde voertuigen waarin de verdachte zich verplaatste als hij in Nederland was. Naar eigen zeggen verplaatste de verdachte zich in dit soort voertuigen, omdat hem door de politie was medegedeeld dat hij op een dodenlijst zou staan.