Camerabeelden van brandstichting in Leiden in Team West

Brandstichting bakkerij | Leiden

Vrijdag 8 april rond 00.30 uur vond een brandstichting in een bakkerij aan het Prins Hendrikplein in Leiden plaats. Uit onderzoek bleek dat voor de brand de deur is vernield en er vervolgens een brandbare vloeistof naar binnen is gegooid. In de uitzending toont de politie camerabeelden van twee personen die voor de bakkerij staan. Zij dragen zwarte jassen met reflecterende strepen. Op de beelden is te zien dat één van de personen na het inslaan van een raam bij het gat van de deur een vuurtje houdt, waarna brand ontstaat.

Wie weet meer over de dood van Mario das Dores?

Op 20 mei 1994 werd het lichaam van de overleden Mario das Dores (35) gevonden in de Delfhavense Schie in Rotterdam. In de nacht van 14 op 15 mei 1994 was Mario aanwezig bij een feest in de Sun Club aan de Schuttevaerweg in Rotterdam. Mario woonde en werkte in Den Haag, op het feest waren ook veel mensen uit Den Haag aanwezig. Na het feest in de Sun Club, ging Mario naar een ander feest in de Real Parbo, ook aan de Schuttevaerweg. Daarna heeft niemand hem meer gezien. Op die bewuste 20 mei 1994 werd zijn lichaam in het water van de Delfshavense Schie, ter hoogte van de Spangesekade 32, in Rotterdam gevonden. Nu, na bijna 28 jaar, heeft de politie informatie gekregen dat Mario door een misdrijf om het leven is gekomen. Er wordt een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Hebt u informatie over een van de zaken?

