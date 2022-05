Dierenarts aangehouden vanwege vervalste papieren

Onderzoek



De politie kwam de dierenarts vorig najaar op het spoor in een nog lopend onderzoek van de Dierenpolitie naar louche puppyhandel in Veldhoven. Hieruit werd duidelijk dat de dierenarts de dierenpaspoorten die hij uitgaf, verkeerd invulde. Daarnaast vulde hij de verplichte informatie op een dierenpaspoort niet in. Ook heeft de politie aanwijzingen dat de dierenarts rommelde met de medicijnen die hij voorschreef.



De 63-jarige man is meegenomen naar het bureau voor verhoor. De politie heeft zijn woning en werkruimte doorzocht. De officier van justitie bepaalt het vervolg van het strafrechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van de dierenarts. De deskundigen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hebben de politie ondersteund in dit onderzoek.