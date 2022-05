Getuigen gezocht van vechtpartij op Dirk Storklaan in Hoofddorp

Rond 17:30 uur kreeg de politie een melding van een ruzie op de Dirk Storklaan. Ter plaatse zagen agenten dat er een handgemeen gaande was tussen vier personen. Meerdere personen hadden zichtbaar letsel aan het hoofd. De agenten hebben de partijen gescheiden en alle betrokkenen aangehouden. Twee Hoofddorpers (52 en 22 jaar), een 51-jarige man uit Nieuw-Vennep en een 51-jarige man met onbekend woonadres zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

De politie is voor het onderzoek op zoek naar getuigen en specifiek naar beelden die door omstanders zijn gemaakt. Zo zou een man op een scooter mogelijk hebben gefilmd. Heeft u het conflict zien gebeuren of heeft u beelden gemaakt? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of stuur uw beelden direct via het tipformulier.



2022091422