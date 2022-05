Motorbestuurder aangehouden na achtervolging

Rond 01.30 uur zagen de agenten een motor met hoge snelheid in de richting van Zandvoort rijden. Op de rotonde bij Nieuw Unicum keerde de motor en reed terug in de richting van Heemstede. De politie reden achter de motor aan om deze te controleren en gaven de bestuurder een stopteken. De bestuurder reageerde hier niet op en probeerde te ontkomen. Onderweg gooide het duo op de motor hun helmen weg. Zij reden de Van Lennepweg op en gingen vervolgens rechtsaf de doodlopende Boekenroodeweg in. Het duo sprong daar de motor af en klom over het hek van de golfclub. Na een korte achtervolging te voet kon de politie één verdachte aanhouden. Met behulp van de hondengeleider is gezocht naar de tweede verdachte, maar deze werd niet meer aangetroffen. De motor was voorzien van een gestolen kentekenplaat. Zowel de motor als het kentekenplaat zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.

Voor het onderzoek is de politie ook nog op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over het duo? Neem dan contact op met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw informatie doorgeven, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2022091639