Twee katalysator-dieven aangehouden

Net na middernacht, rond 00:40 uur, kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Elbaweg. De politie ging naar de locatie om poolshoogte te nemen. Daar zagen de agenten twee donker geklede personen wegrennen en gingen er direct achteraan. De verdachten werden beide kort daarna aangehouden. Op het terrein stond een auto op een krik waarbij men nog bezig was de katalysator los te halen. Ook werden er vier losse katalysatoren gevonden en het benodigde gereedschap om deze te verwijderen. De goederen zijn in beslaggenomen en de politie zet het onderzoek naar de diefstallen voort.



Melden verdachte situatie

Door een melding van een verdachte situatie wist de politie de verdachten van katalysatoren-diefstal snel aan te houden. Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld een verdachte situatie altijd direct bij de politie via 112. Onthoud locatie, signalementen en bijzondere kenmerken van personen of kentekens van verdachte auto’s en geef die door aan de meldkamer. Als het niet dringend is kunt u informatie doorgeven via telefoonnummer 0900-8844.



2022091629