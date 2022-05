Aanrijding met politievoertuig na voetbalwedstrijd

Het politievoertuig werd bestuurd door iemand van de Mobiele Eenheid, die opgeroepen werd vanwege mogelijke ongeregeldheden na afloop van de wedstrijd NAC-ADO. Na de wedstrijd probeerde de twee supportersgroepen elkaar op te zoeken. In de bus sluis met ADO-supporters werden er diverse goederen gegooid richting de NAC-supporters. Uiteindelijk werden er over en weer goederen gegooid. De ME wilde deze onveilige situatie stoppen en is in actie gekomen om zonder geweld afstand te creƫren tussen beide groepen. De rust is hiermee wedergekeerd, de ADO supporters zijn in de bussen weer vertrokken naar Den Haag.

Na deze actie is het voertuig van de ME rond 21.15 uur in aanrijding gekomen met een persoon. Hier wordt uiteraard onderzoek naar gedaan, Team Verkeer doet onderzoek naar deze aanrijding met letsel. De 19-jarige man uit Breda is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.