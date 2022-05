Onbekende man bijt agent in arm

Halsteren - Dinsdagavond (10 mei 2022) zagen surveillerende agenten rond 21.50 uur een auto op de A4, ter hoogte van Halsteren, staan. De auto met Tsjechische kentekenplaat stond half in de berm en half op de vluchtstrook en had geen verlichting aan. Omdat het voertuig op een gevaarlijke plek stond en niet goed zichtbaar was voor overige weggebruikers besloten de agenten poolshoogte te nemen.