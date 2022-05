Goederen voor verwerking harddrugs aangetroffen in vermoedelijke productielocatie Tynaarlo

Dinsdagmiddag 10 mei om omstreeks 17:00 was de politie samen met de FIOD aan de Exportweg in Tynaarlo in verband met een lopend onderzoek. Tijdens dit onderzoek trof de politie in een bedrijfspand goederen aan die vermoedelijk dienden voor de verwerking van harddrugs.

Dit onderzoek wordt onder andere gedaan door de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). Het LFO heeft op locatie onderzoek gedaan en de goederen in beslag genomen voor nader onderzoek. Ook heeft de politie buurtonderzoek gedaan en worden getuigen gehoord. Het onderzoek gaat verder en de politie is dan ook op zoek naar aanvullende getuigen of mensen met meer informatie over wat er precies is gebeurd in dit pand aan de Exportweg in Tynaarlo.

Schakel de politie in

Drugslabs of illegale opslagplaatsen van chemicaliƫn kunnen zich overal bevinden; niet alleen op het platteland zoals hier, maar ook in een grote stad, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab of een illegale opslag? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier.