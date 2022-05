Getuigen gezocht gewelddadige beroving Nieuwegein

Tussen 00.00 en 00.30 uur ’s nachts zat de 24-jarige vrouw in een auto op de parkeerplaats op de Nijemonde. Hier werd zij door drie mannen op een gewelddadige manier beroofd. De mannen gingen er vervolgens met de buit vandoor. Het is niet bekend hoe de mannen daar zijn gekomen of zijn weggegaan.

De drie mannen waren vermoedelijk tussen de 17 en 20 jaar oud.

Iets gezien?

Was u getuige van deze gewelddadige beroving? Heeft u camerabeelden van de mannen of beelden van een dashcam? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier, daarop kunt u direct beeldmateriaal uploaden.