Twee oplichters aangehouden na babbeltruc

Twee aanhoudingen

Het slachtoffer uit Broek op Langedijk werd woensdagmiddag gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker. De zogenaamde medewerker meldde dat de rekening van het slachtoffer geblokkeerd moest worden en dat iemand van de bank langskwam om de bankpassen op te halen. Al snel stond een man aan de deur die met twee doorgeknipte bankpassen vertrok. Het slachtoffer kreeg argwaan en schakelde de politie in. Na een zoekslag werd de verdachte staande gehouden in een auto in Zuid-Scharwoude. Samen met een tweede inzittende werd hij aangehouden. In de auto lag ook een mobiel pinautomaat, die in beslag is genomen. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld en zullen verhoord worden.

Over babbeltrucs

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters mensen proberen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouwbaar en/of doen zich voor als medewerker van een vertrouwd/bekend bedrijf. Ze nemen telefonisch contact op, komen aan de deur, of spreken mensen aan op straat met een mooie smoes. Vervolgens stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. Bekijk meer informatie over babbeltrucs

Oplichting aan telefoon voorkomen

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van telefonische oplichting?

Laat een ‘bankmedewerker’, ‘agent’ of zogenaamde medewerker van een overheidsinstantie nooit uw geld overmaken naar een andere rekening. Doe dit ook niet zelf als de ‘medewerker’ dat aan u vraagt. Uw bank, de politie of een overheidsinstantie zal u namelijk nooit vragen om uw geld over te maken.

Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon hebt? Ook bij lichte twijfel: verbreek de verbinding direct. Zoek zelf het juiste telefoonnummer van de bank, de politie of overheidsinstantie. Bel en vraag of het klopt wat u is verteld en wat u werd gevraagd te doen. U kunt ook altijd uw bankkantoor of het politiebureau bezoeken en uw ervaring delen.

Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen.

Geef geen toegang tot uw computer aan medewerkers of agenten die u bellen en installeer geen software op hun verzoek.

Bent u toch slachtoffer van een babbeltruc en de dader is verdwenen? Bel dan met de politie op nummer 0900-8844. Als de dader nog in de buurt is, belt u met 112.