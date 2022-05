Doorrijder gezocht na ernstige aanrijding Aalsmeer

Rond 05.50 uur kreeg de politie een melding dat op de Stommeerkade een gewonde man was gevonden door een voorbijganger. Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek het slachtoffer er slecht aan toe te zijn en werd hij in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het vermoeden is dat het slachtoffer uit de richting van de N196 fietste en ging in de richting van de Opheliaweg/Aalsmeerderweg en van achteren is aangereden. Na de aanrijding reed de bestuurder van het betrokken voertuig door en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Ter plaatse heeft het verkeersongevallen team van de politie uitgebreid onderzoek gedaan. De Stommeerkade is een bekende woon-werk verbinding voor mensen die van een naar de bloemenveiling gaan.



Getuigen

De politie doet een dringend beroep op de bestuurder van het betrokken voertuig om zich te melden bij de politie. Ook zijn we op zoek naar getuigen en vragen hen zich te melden bij de politie via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Dat geldt ook voor mensen die mogelijk beeldmateriaal hebben uit de omgeving, bijvoorbeeld van een bewakingscamera of bijvoorbeeld een dashcam. U kunt uw beeldmateriaal rechtstreeks uploaden via onderstaand tipformulier.



BVH: 2022095476