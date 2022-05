Verdachte gewelddadige beroving aangehouden

Getuigen en beelden gezocht

De recherche is nog steeds op zoek naar getuigen van beide incidenten. Bent u getuige geweest van één van deze incidenten? Is u de avond van 28 of 29 november iets opgevallen of heeft u iets gehoord? Of beschikt u over andere informatie die het onderzoek verder zou kunnen helpen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen, zoals eventuele dashcambeelden van geparkeerde auto’s of videodeurbellen.

Ook sluit de recherche meerdere aanhoudingen niet uit.

2021245956/2021246613