Schietincident Nieuwe Donkstraat, politie zoekt getuigen

Rond 19.30 uur kregen agenten een melding dat er personenauto op de Nieuwe Donkstraat zou zij beschoten. Een getuige zag dat er vanuit een personenauto op een andere personenauto was geschoten. Agenten troffen in de omgeving van de spoorwegovergang de personenauto aan waarop geschoten was. In deze personenauto werden geen inzittenden aangetroffen. Ook werd de andere personenauto niet meer gevonden, mogelijk is deze weggereden in de richting van de Julianasluizen. De recherche is direct een onderzoek gestart.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord van dit schietincident, of naar mensen die op andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Deel dit dan met de opsporingstiplijn 0800-6070 of via het tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.