Bestuurders lopen tegen de lamp bij verkeerscontrole

De actie vond woensdag 11 mei tussen 15.00 en 21.45 uur plaats en was gericht op verkeersveiligheid en ondermijning. Het team houdt regelmatig van deze acties om de verkeersveiligheid te verbeteren en om overlast in de wijk terug te dringen. Overlast in de wijk komt vaak door criminaliteit. Personen die zich hiermee bezighouden wanen zich onaantastbaar en ondermijnen de samenleving. Met deze acties wil het team de ondermijning en overlast in de wijken tegengaan. Tijdens de actie werd onder meer samengewerkt met Team Verkeer.

Controle

Op de parkeervakken op de Verheeskade werden weggebruikers in de wijk en op omliggende doorgaande wegen gecontroleerd. Er zijn voor de actie twee voertuigen met automatische nummerplaatherkenning (ANPR) ingezet. Aan de hand van een videocamera met daaraan een gespecialiseerd softwareprogramma worden kentekens gescand en vergeleken met zogenoemde hotlisten. Deze geven aan of er iets 'mis' is met het kenteken (gestolen, niet verzekerd etc.). Als er een 'hit' is, wordt het voertuig staande gehouden en worden zowel de bestuurder als de auto gecontroleerd. Een ANPR voertuig stond op de Neherkade ter hoogte van de Rijswijkseweg en de ander op de Calandstraat. Motorrijders brachten de voertuigen die een hit hadden, naar de controleplaats.

Team Verkeer nam eerst van alle bestuurders een blaastest af. In totaal moesten 450 bestuurders een blaas- of speekseltest ondergaan. Twee bestuurders, Hagenaars van 23 en 29, hadden drugs gebruikt en werden aangehouden. De voertuigen van de overige bestuurders werden op de controlevakken verder onderzocht, onder andere op de technische staat en autopapieren en overige documenten. In totaal kregen 64 bestuurders een bekeuring voor verschillende overtredingen, waarvan 2 omdat zij zonder geldig rijbewijs reden. Een bestuurder is aangehouden voor heling of witwassen van een voertuig. Daarnaast is een persoon gecontroleerd die nog voor 2027 euro aan boetes had openstaan. Hij heeft deze boetes betaald.

Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit vind je overal, dus ook in jouw woonomgeving. Met hun verdiende illegale geld kunnen criminelen hun activiteiten uitbreiden en pronken met luxe spullen en geld. Let dus op wanneer je bij jou in de buurt signalen van illegalen activiteiten ziet. Houd je buurt veilig en als je vermoedens hebt van criminele activiteiten, meld dit bij jouw wijkagent. Of neem contact op via 0900-8844. Als je anoniem iets door wilt geven, kan dat via 0800-7000.