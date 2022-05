Twee jongens opgepakt voor serie branden

Telefoons

De recherche onderzocht hun telefoons. Hierop stonden twee filmpjes, waarop duidelijk te zien was dat het wegdek van een bruggetje en bosschage in brand werden gestoken. De jongens werden aan de tand gevoeld. Ze bekenden vanaf 29 april betrokken te zijn bij zeker acht branden, zoals enkele bankjes op straat en bij het crematorium. Ook staken ze verschillende bosjes in brand. Verder een picknicktafel op een schoolplein moest het ontgelden. Voor zeker vier branden rukte de brandweer uit om te blussen.