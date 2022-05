Beelden van vechtpartij station Eindhoven in Bureau Brabant

Mishandeling station Eindhoven

Op donderdag 23 december rond 23.30 uur is er een korte maar pittige vechtpartij op het perron van het station in Eindhoven. Twee mannen komen verhaal halen bij een groepje vrienden. Een van de drie krijgt daarbij enkele rake klappen en een knietje in zijn gezicht. Slachtoffer heeft een gescheurde lip. We tonen beelden van de mishandeling en hopen dat er mensen zijn die ons kunnen vertellen wie de daders zijn.



Spoofing in Boxtel

En we hebben maandag weer een spoofing zaak. Het slachtoffer werd overtuigd om alle belangrijke en persoonlijke bankgegevens aan een nep-bankmedewerker te overhandigen. En weer is het drama groot als bankrekeningen en spaarrekeningen door criminelen worden geplunderd. We laten beelden van een man zien die pinde met een buitgemaakte pas. Wie kent hem?



