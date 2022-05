Man zwaargewond na steekincident in Eindhoven

Melding

Onze meldkamer ontving vannacht rond 04.30 een melding van een steekincident in een woning aan de Oude Doornakkersweg in Eindhoven. Er speelde zich een ruzie af die kennelijk uit de hand liep en tot een steekincident leidde. Daarbij zou de melder in zijn buik gestoken zijn.

Onderzoek

In de woning op de locatie troffen zij de 61-jarige bewoner aan die inderdaad een steekwond aan zijn buik had opgelopen. Hij was echter gelukkig nog wel aanspreekbaar. Het slachtoffer is door een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar wordt hij behandeld aan zijn verwondingen. Hij verkeert buiten levensgevaar. In de woning bevonden zich ook de echtgenote – en medebewoonster- én een ander familielid.

Aanhouding

De 63-jarige echtgenote is aangehouden als verdachte omdat zij mogelijk verantwoordelijk is voor het steken. Zij wordt vandaag verhoord over haar rol en aandeel in deze zaak.

De aanleiding en omstandigheden van het steekincident zijn nog niet geheel duidelijk. Wij onderzoeken wat er zich precies heeft afgespeeld. Op basis van onze eerste onderzoeksbevindingen vermoeden wij dat een relationeel conflict tussen zowel de verdachte als het slachtoffer en het eerder genoemde familielid vooraf ging aan het steekincident.