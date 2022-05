Aanhouding overvallen Almere-Haven

De 17-jarige jongen wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij de overval op een drogisterij aan de Brink. Daar werd op 30 april jl. een overval gepleegd, waarbij een 15-jarige jongen uit Lelystad werd aangehouden. Deze jongen zit nog steeds vast en zijn hechtenis is op 13 mei 2022 verlengd door de raadkamer van de rechtbank Midden Nederland in Lelystad. Naar aanleiding van de aanhoudingen heeft de recherche op donderdag 12 mei een aantal panden doorzocht, waaronder een schuur aan de Schoolstraat in Almere.

Heeft u tips die de recherche kunnen helpen bij het oplossen van de overvallen die zijn gepleegd in Almere-Haven? Dan komt de recherche graag met u in contact. Dit kan volledig anoniem via 0800-7000 of u kunt bellen met 0900-8844.