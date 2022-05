Getuigen gezocht van gewapende overval op snackbar Utrecht

Rond 23.45 uur op donderdag 12 mei 2022 lopen twee mannen de snackbar binnen met ieders een pistool in de hand. Onder dreiging werkt het aanwezige personeel mee en gaan de overvallers er snel met een onbekende buit vandoor. De politie is direct een zoektocht gestart naar de verdachten, maar tot op heden zijn de verdachten nog niet gevonden. Vandaag wordt de zoektocht naar de overvallers voortgezet. Zo worden er camerabeelden veilig gesteld en wordt er onderzoek verricht in de buurt.

Signalement

De overvallers waren in het donker gekleed en hadden capuchons op. Onbekend is of deze verdachten gebruik maakten van een voertuig of dat zij lopend de snackbar hebben bezocht en verlaten. Ook is niet duidelijk in welke richting de verdachten zijn gevlucht.

Getuigen

Heeft u iets gehoord of gezien wat dit onderzoek verder kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Heeft u camerabeelden van de omgeving, gebruik dan onderstaand tipformulier.