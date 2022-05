14 katten in beslag genomen

Naar aanleiding van meerdere meldingen werd een gezamenlijke controle uitgevoerd door een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie. Hierbij troffen zij een vervuilde ruimte aan waarin meerdere katten verbleven zonder voldoende water en voer. In een andere kamer werden nog meer katten en kittens gevonden. Drie van de kittens waren zeer jong en te vroeg gescheiden van de moederpoes. De dieren waren slecht verzorgd. Na overleg met de officier van justitie werd besloten alle dieren in beslag te nemen waarna ze onderzocht werden door een dierenarts.



Naast de overtredingen rondom de gezondheid en welzijn van de katten, is het vermoeden dat de eigenaresse, een 29-jarige vrouw, bedrijfsmatig bezig was met het fokken en verkopen van de dieren. Ze voldeed daarvoor niet aan de wettelijke eisen, zoals een vakbekwaamheidsdiploma, een UBN-nummer en de gezondheidsprotocollen.



De verdachte zal nog gehoord worden en de dierenpolitie en de LID doen verder onderzoek.



Illegaal fokken met dieren is verboden en gaat met regelmaat in combinatie met verwaarlozing of mishandeling. Daarom is het van groot belang om te melden als je een vermoeden hebt van illegale fokkerij. Melden kan telefonisch via 144 of online. Ook als u getuige bent van een dier in nood of als u wordt geconfronteerd met de mishandeling of verwaarlozing van dieren kunt u dit melden via Meldpunt 144 of via het meldformulier.



Dierenpolitie

Bij de politie werken themahouders Dieren binnen Criminaliteit & GGP: ook wel de dierenpolitie genoemd. Deze themahouders treden zelfstandig op en ondersteunen andere politieonderdelen wanneer mensen dieren verwaarlozen en/of mishandelen, zij verlenen hulp om zo dierenleed te voorkomen. De themahouders werken onder andere samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) en dierenhulporganisaties zoals Mendoo (bij dieren uit huiselijk geweld situaties), de Vogelbescherming en de Hondenbescherming.



De politie treedt onder andere op tegen de hieronder vermelde misdrijven:

- dierenmishandeling - waaronder ook het dumpen van dieren valt;

- dierenverwaarlozing;

- ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;- het doden van huis en hobby dieren;

- dierengevechten;

- het ophitsen van gevaarlijke dieren tegen mensen en het niet onschadelijk houden van gevaarlijke dieren

- stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.



2022091329