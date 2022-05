Getuigen en beelden gezocht van schietincident

Rond 12:50 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke schietpartij aan de Terschellingstraat in Alkmaar. Er zouden meerdere knallen zijn gehoord en daarna was een donkerkleurige personenauto met twee inzittenden snel weggereden. De politie stelde direct een onderzoek in en startte een zoekactie naar mogelijke betrokkenen. Kort daarna hield de politie de 26-jarige verdachte aan. Hij werd meegenomen naar het politiebureau en zit vast voor verhoor. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er daadwerkelijk schoten waren gelost nadat meerdere hulzen werden aangetroffen op het plaats delict.



De recherche doet verder onderzoek naar de schietpartij en de betrokkenheid van de aangehouden verdachte.



Voor het onderzoek is de politie nog op zoek naar getuigen en met name ook beeldmateriaal. Heeft u rond 12:50 uur iets van het incident gezien? Heeft u een camera in de omgeving van de Terschellingstraat en beelden van mogelijke betrokkenen? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Neem dan contact met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.



2022092789