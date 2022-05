Getuigenoproep zwaar gewonde man Hoorn

Het slachtoffer is na een melding bij de politie omstreeks 24.00 uur gevonden. De man is zwaar mishandeld door mogelijk twee personen. De politie is vervolgens bij een woning in de Pergola in Hoorn geweest voor nader onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek en komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben. Heeft u iets zien gebeuren of beschikt u over beelden die bijvoorbeeld gemaakt zijn via een beveiligingscamera of een videodeurbel? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of deel informatie anoniem via 0800-7000.

2022093135