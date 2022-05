Twee verdachten in onderzoek vuurwerkhandel aangehouden

De politie was eind maart een onderzoek gestart omdat zij over informatie beschikte dat er illegaal werd gehandeld in zwaar professioneel vuurwerk. In het onderzoek werd professioneel vuurwerk besteld waarna het vuurwerk, een aantal shells, maandag 2 mei werd geleverd. Later bleek dat degene die het vuurwerk kwam brengen, nog minderjarig was (15 jaar). In het onderzoek werd tevens een 27-jarige man uit Tilburg aangehouden. Deze had het vuurwerk aan de 15-jarige verdachte geleverd. Uit onderzoek is gebleken dat deze 27-jarige Tilburger in ieder geval ook in verband kan worden gebracht met een levering van professioneel vuurwerk in Noord Nederland.



Aantreffen vuurwerk

De 15-jarige verdachte is op 4 mei bij een vervolgafspraak in Voorburg op straat aangehouden. In zijn slaapkamer en op zolder werd 115 kilo aan professioneel vuurwerk aangetroffen. Daarnaast werd op zolder een zelfgemaakt apparaat gevonden, vermoedelijk voor het afsteken van shells. Na deze aanhouding werd ook de 27-jarige man uit Tilburg aangehouden. In zijn gehuurde bestelbus werd ruim 200 kilo vuurwerk aangetroffen. In het onderzoek werd ruim 330 kilo vuurwerk in beslaggenomen en afgevoerd. Beide verdachten werden vrijdag 6 mei voorgeleid bij justitie. De politie stuurt haar bevindingen door aan de gemeente voor eventuele bestuurlijke maatregelen.



Risico’s professioneel vuurwerk

De verdachten hebben een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk voorhanden gehad. Wanneer dit vuurwerk niet op de juiste manier wordt afgestoken, kan dit niet alleen voor degene die het vuurwerk afsteekt tot ernstig letsel (of erger) leiden, ook omstanders lopen dat gevaar. Ook de materiele schade die wordt veroorzaakt door het afsteken van dit vuurwerk is groot en veroorzaakt jaarlijks vele miljoenen euro’s schade.



Ziet u signalen van vuurwerkhandel of –opslag?

Het vuurwerk dat in beslag is genomen, wordt vernietigd. Het kan dus geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken. Weet u dat iemand vuurwerk verhandelt of dat ergens (zwaar) vuurwerk is opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Meer informatie over vuurwerk vindt u hier.