Getuigen gezocht schietincident Achillesstraat

Rond 00.50 uur belde een man naar de politie en meldde dat hij zojuist was beschoten op de Achillesstraat in Rotterdam. Gelukkig was hij daarbij niet gewond geraakt. De verdachte was ervandoor gegaan en is niet meer aangetroffen. Agenten startten een onderzoek en stelden sporen veilig. Op de Achillesstraat werd een huls en een magazijn met patronen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen en worden onderzocht.



Getuigen gezocht

Heeft u meer informatie over het schietincident? Of heeft u camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande manieren.