Tientallen kilo’s harddrug aangetroffen na melding van alerte getuige

Donderdagmiddag tegen 17.30 uur meldde een getuige dat hij zag dat er aan het Bijloopwegje in Breda een vrachtwagen stond. Omdat er goederen vanuit deze vrachtwagen in een busje werden overgeladen vond de getuige dit verdacht en belde hij de politie. Toen die ter plaatse kwam was het busje al weg, maar de vrachtwagen kon wel worden gecontroleerd. Daarbij vonden agenten in de laadruimte tussen de normale lading zo’n 15 a 20 tassen met daarin zakken die elk gevuld waren met wit poeder. Vermoedelijk gaat het hier tezamen om tientallen kilo’s harddrugs. Daarom werd de chauffeur, een 45 jarige man uit het Verenigd Koninkrijk, aangehouden. De politie doet nog nader onderzoek naar de drugs en herkomst daarvan.