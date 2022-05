Documenten met persoonsgegevens gestolen

De medewerker betreft een student van de politieacademie die voor haar studie werkzaam is bij de politie Oost-Brabant. Voor een project binnen de eenheid waaraan zij werkte had zij een aantal documenten in haar laptoptas met daarop persoonsgegevens (namen, adressen, bsn-nummers, leeftijden, etc.) van verschillende personen.

Donderdagavond 5 mei parkeerde de collega haar auto in haar vrije tijd in de parkeergarage ’t Eindje in Eindhoven. Ze vergat daarbij de laptoptas uit haar auto te halen. Pas de volgende dag ontdekte ze dat er een ruitje was ingetikt en er diverse goederen, waaronder de laptop, een usb-stick en de documenten, waren weggenomen. De collega heeft aangifte gedaan en wij zijn een onderzoek gestart naar de diefstal.

Betrokkenen geïnformeerd

Wij kunnen vanwege de privacy niet verder ingaan op de reden waarom de gegevens van de personen in de bewuste documenten voor kwamen. De afgelopen dagen hebben we eerst vanwege de zorgvuldigheid alle betrokkenen persoonlijk geïnformeerd.

Betreuren

Uiteraard nemen we deze zaak serieus en we betreuren het buitengewoon dat deze informatie door een menselijke fout op straat is komen te liggen. We hebben het datalek gemeld conform de geldende protocollen. Tot slot doen we een oproep aan de dader of de eventuele vinder van de goederen: verspreid ze niet verder en lever deze in bij de politie!